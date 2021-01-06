Популярный лоукостер сокращает количество рейсов из Киева

До весны авиакомпания будет выполнять без перерыва только три рейса из тридцати существующих.

Ryanair приостановит полеты по 70% маршрутов из Киева Unsplash

Руководство лоукоста Ryanair приянло решение приостановить полеты по 70% маршрутов из Киева до конца марта, когда авиация перейдет на летний сезон работы. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщает Avianews.

Уточняется, что авиакомпания в данный период будет выполнять только рейсы в Вену, Берлин и Валенсию.

В то же время с февраля Ryanair планирует возобновить рейсы в Пафос, Краков, Познань, Мадрид, Лондон и Манчестер.

В конце марта маршрутная сеть Ryanair из Киева будет включать 26 пунктов. На данный момент не ясна судьба рейсов из Киева в Кельн, Дублин, Быдгощ и Барселону.

Ryanair значительно сократил полетную программу из региональных аэропортов Украины - до летнего сезона лоукост вообще не будет летать из Харькова и Херсона.

Напомним, что в октябре авиакомпании Wizz Air и Ryanair решили отменить рейсы из-за карантина и падения бронирования.

До этого сообщалось, что Wizz Air запустит 17 маршрутов из Украины в Италию.

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