Дипломат раскритиковал Берлин за мемориал польским жертвам нацизма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал решение, которое Бундестаг принял в октябре, касаемо создания в Берлине места памяти польским жертвам нацизма, при этом не почтив погибших в войне украинцев. Об этом в воскресенье, 10 января пишет немецкое издание Spiegel.

"Если выделяются отдельные нации, то и Украину нужно выделить", - подчеркнул он.

По мнению Мельника, такое решение федерального парламента связано с требованиями Польши касаемо репараций.

"Репарационный вопрос еще не закончен. Мы не поднимали этот вопрос, и, надеюсь, он никогда не будет на повестке дня", - подчеркнул дипломат.

Мельник сообщил, что перед голосованием он направил письмо более 600 депутатам Бундестага, чтобы его отложить. Сейчас он надеется на следующее заседание федерального парламента.

"Вопрос о памятнике создает напряжение в отношениях между Мельником и его польским коллегой Анджеем Пшиленбским", - пишет Spiegel.

Как пишет издание, в письме к послу Украины в Германии представитель Польши обвинил украинцев в коллаборационизме с нацистами.

Мельник назвал это письмо "возмутительным" и, со своей стороны, направил его депутатам Бундестага. Он считает, что это еще одно свидетельство того, что польская сторона "очевидно стремится к монопольному положению как „главной жертвы“ Второй мировой войны".

"Украинцы вновь призывают Бундестаг установить мемориал восьми миллионам украинским жертвам нацистской оккупации в Берлине, чтобы почтить их и способствовать взаимопониманию между Украиной и Германией", - написал Мельник в Twitter.

Отметим, недавно Мемориал Бабий Яр оцифровал 140 тысяч ранее засекреченных документов о событиях в Киеве в 1941-1943 годах.