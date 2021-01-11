Дипломат раскритиковал Берлин за мемориал польским жертвам нацизма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал решение, которое Бундестаг принял в октябре, касаемо создания в Берлине места памяти польским жертвам нацизма, при этом не почтив погибших в войне украинцев. Об этом в воскресенье, 10 января пишет немецкое издание Spiegel.
"Если выделяются отдельные нации, то и Украину нужно выделить", - подчеркнул он.
По мнению Мельника, такое решение федерального парламента связано с требованиями Польши касаемо репараций.
"Репарационный вопрос еще не закончен. Мы не поднимали этот вопрос, и, надеюсь, он никогда не будет на повестке дня", - подчеркнул дипломат.
Мельник сообщил, что перед голосованием он направил письмо более 600 депутатам Бундестага, чтобы его отложить. Сейчас он надеется на следующее заседание федерального парламента.
"Вопрос о памятнике создает напряжение в отношениях между Мельником и его польским коллегой Анджеем Пшиленбским", - пишет Spiegel.
Как пишет издание, в письме к послу Украины в Германии представитель Польши обвинил украинцев в коллаборационизме с нацистами.
Мельник назвал это письмо "возмутительным" и, со своей стороны, направил его депутатам Бундестага. Он считает, что это еще одно свидетельство того, что польская сторона "очевидно стремится к монопольному положению как „главной жертвы“ Второй мировой войны".
"Украинцы вновь призывают Бундестаг установить мемориал восьми миллионам украинским жертвам нацистской оккупации в Берлине, чтобы почтить их и способствовать взаимопониманию между Украиной и Германией", - написал Мельник в Twitter.
Die Ukrainer rufen den @Bundestag erneut dazu auf, eine Gedenkst"atte f"ur 8 Millionen ukrainische Opfer der NS-Besatzungsherrschaft in Berlin zu errichten, um sie zu w"urdigen und V"olkerverst"andingung zu f"ordern@cducsubt @spdbt @GrueneBundestag @fdpbt @Linksfraktion— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 9, 2021
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Отметим, недавно Мемориал Бабий Яр оцифровал 140 тысяч ранее засекреченных документов о событиях в Киеве в 1941-1943 годах.
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