В ГСЧС назвали число пожаров с начала года
С начала года в Украине произошло 1023 пожара. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
В частности, за прошедшие сутки произошло 112 пожаров.
Всего с начала года в жилом секторе зафиксировано 621 возгорание, в производственной сфере - 30, в транспорте - 80.
В результате пожаров с начала года погибли 54 человека (в том числе, за прошедшие сутки 9), пострадали - 42, еще 39 - спасли.
Также, спасатели напомнили о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений. Так, они рекомендовали ограничить использование пиротехнических изделий, в частности салютных установок, петард, бенгальских огней; не использовать несертифицированные электрогирлянды; не курить в постели; следить за состоянием и исправностью электросети; не оставлять включенными телевизоры, утюги, обогреватели, когда выходите на улицу; не оставлять малолетних детей без присмотра и не позволять им играть спичками; не включать одновременно бытовые электропотребители большой мощности.
Напомним, что ранее в ГСЧС сообщили число погибших от пожаров в новогоднюю ночь. В жилом секторе Украины произошло 84 случая возгораний. ГСЧС призывает граждан позаботиться о противопожарной безопасности жилья.
Ранее на газопроводе на Полтавщине прогремел взрыв. Взрыв произошел на магистральном газопроводе. Есть ли пострадавшие, пока не сообщается. Причины происшествия устанавливают правоохранители.
Также, 9 декабря в Полтаве произошел масштабный пожар в кинотеатре. Внутри здания спасатели обнаружили тело человека. Позже сообщалось, что вероятный поджигатель кинотеатра в Полтаве попал на камеры.
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