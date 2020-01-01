В ГСЧС назвали число пожаров с начала года

В Украине в последний день прошлого года - 31 декабря и в новогоднюю ночь в пожарах погибло девять граждан.

С начала года в Украине произошло более тысячи пожаров, 54 человека погибли ГСЧС

С начала года в Украине произошло 1023 пожара. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

В частности, за прошедшие сутки произошло 112 пожаров.

Всего с начала года в жилом секторе зафиксировано 621 возгорание, в производственной сфере - 30, в транспорте - 80.

В результате пожаров с начала года погибли 54 человека (в том числе, за прошедшие сутки 9), пострадали - 42, еще 39 - спасли.

Также, спасатели напомнили о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений. Так, они рекомендовали ограничить использование пиротехнических изделий, в частности салютных установок, петард, бенгальских огней; не использовать несертифицированные электрогирлянды; не курить в постели; следить за состоянием и исправностью электросети; не оставлять включенными телевизоры, утюги, обогреватели, когда выходите на улицу; не оставлять малолетних детей без присмотра и не позволять им играть спичками; не включать одновременно бытовые электропотребители большой мощности.

Напомним, что ранее в ГСЧС сообщили число погибших от пожаров в новогоднюю ночь. В жилом секторе Украины произошло 84 случая возгораний. ГСЧС призывает граждан позаботиться о противопожарной безопасности жилья.

Ранее на газопроводе на Полтавщине прогремел взрыв. Взрыв произошел на магистральном газопроводе. Есть ли пострадавшие, пока не сообщается. Причины происшествия устанавливают правоохранители.

Также, 9 декабря в Полтаве произошел масштабный пожар в кинотеатре. Внутри здания спасатели обнаружили тело человека. Позже сообщалось, что вероятный поджигатель кинотеатра в Полтаве попал на камеры.

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