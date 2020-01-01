Транспортное средство вспыхнул во время движения. Огонь мгновенно охватил автомобиль и пламя перекинулось на груз.

На трассе в Днепропетровской области сгорел грузовик, который перевозил мебель и бытовую технику. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщает пресс-центр Главного управления ГосЧС в Днепропетровской области.

Как отмечается, инцидент произошел поздно вечером 9 января на автодороге "Днепр-Кобеляки-Решетиловка", возле поселка городского типа Петриковка. Там прямо во время движения загорелся ГАЗ-3202.

Огонь быстро охватил автомобиль и перевернулся на груз. Общая площадь пожара составила 4 м. кв.

На ликвидацию пожара понадобилось чуть менее 30 минут. В результате возгорания пострадавших и погибших нет.

Также сообщалось, что водитель сбил велосипедиста и пытался сбежать с его телом, но попал в ДТП. Инцидент произошел в одном из сел Одесской области. В багажнике наехавшего на препятствие автомобиля обнаружили тело сбитого ранее человека.

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