В Днепропетровской области сгорел грузовик, который перевозил мебель
Транспортное средство вспыхнул во время движения. Огонь мгновенно охватил автомобиль и пламя перекинулось на груз.
На трассе в Днепропетровской области сгорел грузовик, который перевозил мебель и бытовую технику. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщает пресс-центр Главного управления ГосЧС в Днепропетровской области.
Как отмечается, инцидент произошел поздно вечером 9 января на автодороге "Днепр-Кобеляки-Решетиловка", возле поселка городского типа Петриковка. Там прямо во время движения загорелся ГАЗ-3202.
Огонь быстро охватил автомобиль и перевернулся на груз. Общая площадь пожара составила 4 м. кв.
На ликвидацию пожара понадобилось чуть менее 30 минут. В результате возгорания пострадавших и погибших нет.
Напомним, что ранее в Одессе в ДТП с пятью авто погибли два человека. На перекрестке улиц Мясоедовской и Разумовской столкнулись пять автомобилей, один из них сгорел.
Также сообщалось, что водитель сбил велосипедиста и пытался сбежать с его телом, но попал в ДТП. Инцидент произошел в одном из сел Одесской области. В багажнике наехавшего на препятствие автомобиля обнаружили тело сбитого ранее человека.
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