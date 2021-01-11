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Главное 10 января: Готовность Лукашенко и прививки Израиля

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Подборка основных новостей за минувшие сутки.
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
depositphotos.com/

Александр Лукашенко хочет помирить Беларусь с Украиной, Израиль вышел на финишную прямую по COVID-вакцинации, став лидером среди других стран. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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Лукашенко заявил о готовности наладить отношения с Украиной

Александр Лукашенко назвал некоторые заявления украинских властей “недружественными”. При этом, по его мнению, они вызваны затруднительным положением, в котором находится Украина. Он также отметил, что экономическое партнерство между государствами продолжает развиваться. При этом политик добавил, что отношения между Киевом и Минском “застряли“ на уровне посольств и заявил о готовности восстановить сотрудничество.

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В Израиле скоро завершится процесс вакцинации

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал, что до конца марта все взрослые граждане страны получат прививки от COVID-19. При этом Нетаньяху первым среди израильтян был привит двумя дозами препарата. По его данным, вскоре Израиль ожидает еще миллионы доз вакцины.

На Полтавщине возобновили подачу газа

В 17 населенных пунктах Лубенского района Полтавской области восстановили газоснабжение. Ранее там не было газа у 3,5 тыс. абонентов из-за взрыва на газопроводе. Газоснабжение было приостановлено после отключения ГРС Вишневое.

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В ВСУ за сутки нашли 11 новых инфицированных COVID-19

За день госпитализировали двух военнослужащих ВСУ. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и получают необходимое лечение. С начала эпидемии в украинской армии выздоровело 13 277 человек, еще 38 скончалось.

Найдены черные ящики разбившегося в Индонезии боинга

Поисковая группа обнаружила место падения, обломки и останки тел с разбившегося самолета Boeing737-524 в Индонезии. Также было установлено, где находятся два черных ящика. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы в Индонезии.

Напомним, ранее мы писали, что генсек ООН сравнил нынешнее время с 1945 годом.

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Теги: итоги, главное, МИД, Лукашенко, вакцинация, Израиль, самолет
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Комментариев (1)
друг2    11.01.2021, 09:46
Оценка:  0
друг2
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