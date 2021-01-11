Оккупанты в ООС сократили количество обстрелов

Боевых потерь и ранений в ВСУ за последние сутки не было.

На фронте в минувшие сутки, 10 января, зафиксировано два нарушения режима перемирия.

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

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Так, в районе тактической группы Восток боевики открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета близ Авдеевки. Возле населенного пункта Водяное на Приазовье оккупанты открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберного пулемета. В районе ответственности оперативно-тактической группы Север наблюдалась тишина.

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О фактах нарушений прекращения огня были проинформированы представители ОБСЕ. При этом военные ВСУ адекватно ответили противнику, также открыв огонь.

В начале нынешних суток, 11 января, в ООС соблюдается режим перемирия. Нарушений прекращения огня не зафиксировано.

В прошедший день и утром текущего потерь и боевых ранений у ВСУ не было. Обстановка остается контролированной украинскими бойцами.

Напомним, ранее мы писали, что на Донбассе погиб военнослужащий из Винницы.

