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В Украине наименьшее число новых случаев COVID за три месяца

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Количество заражений опустилось до уровня начала октября.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA

В Украине за прошедшие сутки, 10 января, подтвердили 4 288 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Это самое меньшее количество новых заражений в нашей стране за последние три месяца.

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Перед этим меньше новых случаев коронавируса в Украине зарегистрировали 5 октября - тогда заразились 3 774 человека.

Больше всего новых случаев заражений в воскресенье подтвердили в Запорожской области (+458), Киеве (+371), а также в Киевской (+365), Одесской (+312) и Николаевской (+293) областях. Меньше всего – в Кировоградской (+12) и Закарпатской (+44) областях. Среди заболевших есть 133 ребенка и 184 медика. 

Украинские медики вчера провели 16 061 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 12 043, методом ИФА – 4 018. Всего с начала пандемии провели 5 781 951 тестирований методом ПЦР. 

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С начала пандемии в Украине зарегистрировали 1 119 314 случаев СOVID-19. Выздоровели 796 417 человек (4 819 – за минувшие сутки), а 19 835 – умерли (68 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 303 062 человека.

Ранее стало известно, что в Украине норма заболеваемости COVID-19 превышена почти в 6 раз. По состоянию на 10 января 2021 года показатель заболеваемости коронавирусом составлял 233,8 на 100 тысяч населения.

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Теги: Украина, COVID-19, коронавирус
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