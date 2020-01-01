Нардеп призвал не устраивать «пляску» вокруг депутатских денег за жилье

Политик Муса Магомедов считает, что депутаты, не имеющие своей жилплощади, имеют право получать компенсации.

Депутаты, у которых нет своей квартиры в Киеве, должны сохранить за собой право на жилищную компенсацию.

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Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил внефракционный нардеп Муса Магомедов.

Он объяснил, что право на компенсацию прописано в законе. В месяц политическому деятелю, который вынужден жить и работать в столице без своего жилья, полагается 19,5 тыс. грн.

Для Киева это вполне адекватная сумма, не большая и не маленькая. Но в конце каждого года вокруг этих денег журналисты устраивают пляску. Это – не по-журналистски, - заявил депутат.

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Он объяснил, что часто появляется информация, якобы один нардеп получил 170 тыс. грн., а еще какой-то – 150 тыс. По словам Магомедова, надо уточнить, что это цифры за полгода и более.

Также политик убежден, что народных избранников нельзя лишать таких компенсаций.

Депутаты должны получать ту зарплату, которая им позволяет снимать жилье, а не оглядываться в поисках корма, - считает он.

Отметим, что депутаты ВР в декабре 2020 года получили больше 7 млн грн компенсации за аренду квартиры и номера в столичной гостинице.

Напомним, ранее мы также писали, что “слуга” Верещук заявила, что в январском локдауне нет необходимости.

