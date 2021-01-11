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К взрыву газа на Полтавщине считают причастным экс-нардепа Мосийчука

Комментариев: 3
Бывший депутат ВР, в свою очередь, обвиняет Лубныгаз в крышевании воровства газа.
Игорь Мосийчук
Игорь Мосийчук
Скриншот видео

В компании Лубныгаз считают, что взрыв на газопроводе в Полтавской области мог произойти при содействии экс-нардепа Игоря Мосийчука.

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Об этом предприятие написало на своей Facebook-странице.

Представители компании обратились к правоохранителям с просьбой проверить бывшего депутата на возможную причастность к инциденту. С таким заявлением они выступили после того, как Мосийчук сказал, что взрыв был целенаправленной диверсией.

Мосийчук был первым, кто заявил о диверсии и обвинил предприятие Лубныгаз, которое он сам не первый год пытается захватить. Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода “Укртрансгаз“ или ГСЧС вообще сообщили о самом факте аварии, не говоря уже о ее предполагаемой причине, - отметили в компании.

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На предприятии добавили, что у Игоря Мосийчука якобы есть и мотив, и “соответствующий опыт” для того, чтобы устроить диверсию на магистральном газопроводе. В связи с этим Лубныгаз попросило полицию, прокуратуру и СБУ проверить на причастность к взрыву экс-депутата и его окружение. Предприятие также добавило, что Мосийчук пытается присвоить его путем рейдерского захвата. По информации Лубныгаз, впервые о попытке захватить компанию было заявлено в 2017 году, с тех пор политический деятель продолжает на них давить.

Игорь Мосийчук, в свою очередь, заявил, что это обвинение не имеет никаких логических оснований. По мнению экс-нардепа, на него сместили фокус внимания, чтобы скрыть настоящую причину происшествия.

При этом бывший депутат считает, что авария была диверсией самого предприятия. По его данным, в компании позволяли разворовывать газ.

В поле под Лубнами действительно имела место диверсия. Под крышеванием ПАО “Лубныгаз“ проходила несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата, а также дальнейшей продажи на своих незаконных заправках в Лубнах, которые создал и крышует директор “Лубныгаза“, гражданин РФ Максим Дунин, - сказал Мосийчук.

Как известно, 9 января близ города Лубны на Полтавщине прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе. Авария оставила без газа 3,5 тыс. абонентов в 17 населенных пунктах. Спустя сутки газоснабжение восстановили. Полиция расследует обстоятельства ЧП.

Напомним, ранее мы писали, что под Харьковом перекрывали трассу из-за повышения тарифов на газ.

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Теги: взрыв, экс-нардеп, газ, Полтавская область, авария, газопровод
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Комментариев (3)
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Путин-Xyйлo    11.01.2021, 11:32
Оценка:  0
Путин-Xyйлo
))ГАЗОВЫЙ ШАТУН
Michael2811    11.01.2021, 11:28
Оценка:  -22
Michael2811
Сериал про невестку которая полет в поле буряки продолжается! Уря-а-а-а-!!!!
ffdbff    11.01.2021, 10:52
Оценка:  -24
ffdbff
Как можно осуждать патриота за то, что в одиночку остановил агрессивный газ )) Все европа пяткой перекрестится после запуска сев.потока-2 что стали по дальше от таких надёжных партнеров как укры.
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