Директор аэропорта Кривого Рога растратил 5,3 млн гривен
Директора международного аэропорта в Кривом Роге подозревают в завладении государственным имуществом путем злоупотребления служебным положением. Сумма ущерба составляет более 5,3 млн гривен, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Директору КП "Международный аэропорт Кривой Рог" сообщено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
По данным следствия, подозреваемый в марте 2019 года заключил с частным предприятием договор на выполнение работ по строительству ограды аэропорта. В дальнейшем, с целью завладения бюджетными деньгами, он подписал акты приема выполненных работ, достоверно зная, что их стоимость завышена. Государству из-за этого нанесли ущерб в размере более 5,3 млн гривен.
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Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
Ранее стало известно, что высокопоставленного чиновника Харьковской ОГА задержали за вымогательство и получение взятки в размере более 1,3 млн гривен.