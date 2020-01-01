Директор аэропорта Кривого Рога растратил 5,3 млн гривен

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Директора международного аэропорта в Кривом Роге подозревают в завладении государственным имуществом путем злоупотребления служебным положением. Сумма ущерба составляет более 5,3 млн гривен, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Директору КП "Международный аэропорт Кривой Рог" сообщено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По данным следствия, подозреваемый в марте 2019 года заключил с частным предприятием договор на выполнение работ по строительству ограды аэропорта. В дальнейшем, с целью завладения бюджетными деньгами, он подписал акты приема выполненных работ, достоверно зная, что их стоимость завышена. Государству из-за этого нанесли ущерб в размере более 5,3 млн гривен.

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Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее стало известно, что высокопоставленного чиновника Харьковской ОГА задержали за вымогательство и получение взятки в размере более 1,3 млн гривен.