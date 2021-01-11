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В Минздраве назвали цель карантина в январе

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В стране ожидается вспышка заболеваемости гриппом.
В Минздраве назвали цель карантина в январе
В Минздраве назвали цель карантина в январе
Минздрав / Facebook

Новогодние праздники предусматривают большое количество социальных контактов. Из-за этого увеличивается риск инфицирования. Главные цели карантина в январе во время брифинга назвал глава Минздрава Максим Степанов.

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По словам министра, в стране ожидается вспышка заболеваемости, так как празднования предусматривали большое количество скоплений граждан и их перемещение.

“Все эти действия предусматривают большое количество контактов. И как следствие этого большого количества контактов увеличивается риск инфицирования“, – рассказал Степанов.

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Кроме того, ожидается и сезонное увеличение количества больных гриппом. Данное заболевание передается воздушно-капельным путем и имеет осложнения, подобные к коронавирусу, объяснил министр.

“Тяжелые больные также нуждаются в госпитализации. Это может привести к достаточно напряженной ситуации. Поэтому, чтобы этого не было, мы стратегически ввели карантин с 8 по 24 января включительно“, – подытожил глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали наименьшее число COVID-случаев за три месяца

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Теги: Минздрав, коронавирус, COVID-19, грипп, заболеваемость, праздник
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Комментариев (2)
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темп    11.01.2021, 11:23
Оценка:  0
темп
Каждый год вспышка гриппа и что каждый год теперь локдаун вводить? Почему тогда раньше не было локдаунов столько лет? Рыба гниёт с головы...
Путин-Xyйлo    11.01.2021, 10:41
Оценка:  -23
Путин-Xyйлo
В Минздраве назвали цель карантина в январе УКРАСТЬ БАБЛА ,НАПУГАТЬ ЛОХОВ
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