В стране ожидается вспышка заболеваемости гриппом.

В Минздраве назвали цель карантина в январе Минздрав / Facebook

Новогодние праздники предусматривают большое количество социальных контактов. Из-за этого увеличивается риск инфицирования. Главные цели карантина в январе во время брифинга назвал глава Минздрава Максим Степанов.

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По словам министра, в стране ожидается вспышка заболеваемости, так как празднования предусматривали большое количество скоплений граждан и их перемещение.

“Все эти действия предусматривают большое количество контактов. И как следствие этого большого количества контактов увеличивается риск инфицирования“, – рассказал Степанов.

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Кроме того, ожидается и сезонное увеличение количества больных гриппом. Данное заболевание передается воздушно-капельным путем и имеет осложнения, подобные к коронавирусу, объяснил министр.

“Тяжелые больные также нуждаются в госпитализации. Это может привести к достаточно напряженной ситуации. Поэтому, чтобы этого не было, мы стратегически ввели карантин с 8 по 24 января включительно“, – подытожил глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали наименьшее число COVID-случаев за три месяца.