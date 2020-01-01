Карпаты засыпало снегом, ударили морозы

Температура воздуха днем опустилась до -15 градусов.

В Карпаты пришли настоящие морозы и снегопад. Температура воздуха накануне днем опустилась до -15 градусов. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Отдела гидрологических показателей Укргидрометцентра.

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На снеголавинной станции Пожежевская температура воздуха опустилась до -10,5 градусов. Высота снежного покрова там составляет 20-58 см. На снеголавинной станции Плай снега ещё больше - 31-61 см.

На снеголавинном посту Драгобат температура воздуха опустилась до -15,6 градусов. Высота снежного покрова там составляет 33 см.

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Чтобы туристы не заблудились, спасатели устанавливают дополнительные указатели. С ними туристам легче ориентироваться во время сильных снегопадов.

Напомним, что вчера, 10 января, в Самборском районе Львовской области произошло землетрясение магнитудой 1,9 балла. Ранее землетрясение магнитудой 1,8 балла зафиксировали в Закарпатской области.