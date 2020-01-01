Создать военные суды в Украине будет сложно, дорого и долго, - “Слуга народа”

Пока депутаты президентской фракции не видят возможности для внедрения трибуналов.

Создание военных судов в Украине пока стоит отложить.

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Такое мнение высказал “Слуга народа”, глава комитета ВР по вопросам нацобороны, безопасности и разведки Александр Завитневич, передает РБК-Украина.

Нардеп уточнил, что для того, чтобы трибуналы работали у нас, нужно, прежде всего, изучить практику Европейского суда по правам человека. Также, по его словам, чтобы не допустить нарушений и сделать работу судов эффективной, стоит ознакомиться с опытом подобных структур в других странах.

Завитневич добавил, что в Украине сейчас де-юре мирное время. При этом при формировании трибуналов необходимо учитывать, как они смогут работать в условиях боевых действий и повышенной нагрузки.

Конечно, нам этот процесс нужен, но создавать отдельную ветку судов сейчас будет трудно, дорого и долго, - подчеркнул политик.

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Отметим, что комитеты ВР вознамерились рассмотреть возможность возобновления действия трибуналов. Завитневич также ранее заявлял, что “слуги” сотрудничают по этой теме с комитетом по вопросам правовой политики и думают, как усовершенствовать законодательство. В прокуратуре сомневаются, что вернуть трибуналы в Украине получится в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали, что в ВСУ выявили 11 новых больных коронавирусом.

