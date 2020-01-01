Ключ к решению конфликта находится в руках Владимира Путина, считает спикер ТКГ.

Мы предлагаем "золотой мост": Арестович заявил о шансе для России Кадр из видео

Соглашения, которые Украина предлагает по временно оккупированному Донбассу, являются “золотым мостом“ для Кремля. О шансе для России в интервью заявил спикер ТКГ (Трехсторонней контактной группы) и советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Читай также: Лукашенко готов возобновить отношения с Украиной

По словам политика, именно от РФ зависит решение конфликта на Донбассе. А ключ к этому находится в руках Владимира Путина. Предложения украинской стороны позволят России уйти “с сохранением лица“. Кроме того, уход повлияет и на снятие санкций за Донбасс, добавил спикер.

Арестович считает, что РФ не только не хочет выходить из переговоров, но и не хочет реализовывать мирные инициативы. Что касается Киева, то пока план “А“ действует, оснований для перехода к плану “Б“ нет.

Читай также: В Украину можно легко ввезти “контрабандной“ вакцину Pfizer, - Амосова

Данное мнение спикер ТКГ объяснил тем, что “минский“ и “нормандский“ форматы работают, хоть и медленно, вопросы продолжают решаться.

Ранее сообщалось, что оккупанты в ООС сократили количество обстрелов.