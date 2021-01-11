Локдаун: Минздрав ответил на критику о запрете продажи носков

Степанов заявил, что к локдауну украинцы могли подготовиться.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что у украинцев было достаточно времени, чтобы запастись необходимыми вещами до введения локдауна, ведь о нем объявили ещё в декабре. Об этом он сказал сегодня во время брифинга.

Читай также: В Украине норма заболеваемости COVID превышена почти в 6 раз

По словам Степанова, в декабре было известно, какие товары будут продавать во время жесткого январского карантина, а какие – нет.

“К карантину можно было подготовиться. Что такое подготовиться? Точно было возможно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно“, - сказал министр.

При этом он заявил, что украинцы, которые не успели купить носки и футболки перед введением локдауна, могут это сделать сейчас, оформив онлайн-покупку.

Читай также: В Минздраве объяснили запрет на хозтовары во время локдауна

Напомним, что жесткий карантин, введенный с целью борьбы с пандемией коронавируса, продлится в Украине до 24 января.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 11 января 2021 года было подтверждено 1 119 314 случаев СOVID-19. Выздоровели 796 417 человек, а 19 835 – умерли. Продолжали болеть 303 062 человека.