“Слуга” Камельчук отметил Новый год на Занзибаре и купил внедорожник

Информацией об отдыхе и приобретениях поделился блогер Александр Климов.

Депутат из “Слуги народа” Юрий Камельчук из Львова провел зимний отпуск на острове Занзибар в Африке.

Об этом написал на платформе для ведения блогов Tumblr блогер Александр Климов.

Юрий Александрович отметил новогодние праздники на берегу Индийского океана. А это вам не Египет для нищебродов. К счастью, может себе позволить. “Успешный” бизнес принес ему немалую прибыль, - написал автор поста.

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Также блогер добавил, что после африканского отдыха в семье Камельчуков появился новый внедорожник Тойота Раф-4 2017 года выпуска. По данным Климова, нардеп зарегистрировал авто на жену Татьяну.

На украинском рынке такая машина стоит от 20 до 30 тыс. долларов. Еще в 36 тыс. грн оценивается “вип”-номер 8888, который приобрел “слуга народа”.

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К слову, супруга Камельчука Татьяна выложила в Инстаграм первое фото с отдыха на Занзибаре еще 30 ноября. После этого она опубликовала еще ряд снимков с острова, где они с мужем встретили Новый год.

Тем временем Юрий Камельчук высказывается с гневными речами по поводу локдауна в Украине, называя их нарушением прав и преступными действиями власти. Также недавно нардеп заявил, что “вакцина приводит к смерти” и назвал прививки от коронавируса способом подчинить “непокорных”.

Напомним, ранее мы писали, что “Слуга народа“ Камельчук назвал COVID-19 выдумкой.