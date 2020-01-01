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Санду приедет в Киев: В Госохране предупредили о перекрытии дорог

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Ограничения могут коснуться центра столицы.
Санду приедет в Киев: В Госохране предупредили о перекрытии дорог
Санду приедет в Киев: В Госохране предупредили о перекрытии дорог
УНИАН

Президент Молдовы Майя Санду 12 января приедет в Киев. В связи с этим в городе возможно перекрытие дорог. Об этом киевлян предупредили в Управлении государственной охраны.

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В сообщении ведомства указывается, что из-за визита Санду возможны ограничения на дорогах в центре Киева. Данные меры будут носить незначительный характер.

Также уточняется, что заниматься безопасностью и сопровождением делегации президента Молдовы будет Госохрана.

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Стоит отметить, что Санду посетит Украину с официальным визитом, в рамках которого проведет встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем, спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и президентом Владимиром Зеленским. Глава Молдовы планирует обсудить вопросы безопасности, делимитации границ, а также реформы, приближающие страны к вступлению в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что в ТКГ заявили о шансе для России по вопросам временно оккупированного Донбасса. 

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Теги: Киев, Майя Санду, Молдова, Украина, дорога, движение
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