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Ляшко не исключает продление в Украине локдауна

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Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
facebook.com/viktor.liashko/

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает в случае значительного роста заболеваемости COVID-19 продление в Украине жесткого карантина после 24 января. Об этом он заявил в эфире телеканала “Еспресо TV“.

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“Этот вирус коварный… Великобритания открылась, неделю побыла без ограничений, и опять закрылась. Поэтому и мы не можем гарантировать, что все будет так, как прогнозировалось“, - сказал Ляшко.

По его словам, на осенне-зимний период в нашей стране на основании прогноза развития ситуации от Министерства здравоохранения запланировано только одно усиление карантина. 

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Ляшко отметил, что после окончания локдауна в Украине ожидается стабилизация или даже снижение уровня заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 11 января 2021 года было подтверждено 1 119 314 случаев коронавируса. Выздоровели 796 417 человек, а 19 835 – умерли. 

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Теги: Виктор Ляшко, COVID-19, карантин, локдаун
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Комментариев (1)
Noblesse_obliger    11.01.2021, 13:15
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Когда у власти клоуны и дегенераты,то он может быть вечным!!!!
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