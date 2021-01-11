Ляшко не исключает продление в Украине локдауна

Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает в случае значительного роста заболеваемости COVID-19 продление в Украине жесткого карантина после 24 января. Об этом он заявил в эфире телеканала “Еспресо TV“.

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“Этот вирус коварный… Великобритания открылась, неделю побыла без ограничений, и опять закрылась. Поэтому и мы не можем гарантировать, что все будет так, как прогнозировалось“, - сказал Ляшко.

По его словам, на осенне-зимний период в нашей стране на основании прогноза развития ситуации от Министерства здравоохранения запланировано только одно усиление карантина.

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Ляшко отметил, что после окончания локдауна в Украине ожидается стабилизация или даже снижение уровня заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 11 января 2021 года было подтверждено 1 119 314 случаев коронавируса. Выздоровели 796 417 человек, а 19 835 – умерли.