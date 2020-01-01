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Сбил пешеходов на переходе: Подробности смертельного ДТП на Ровенщине

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Виновным считается 19-летний парень.
Сбил пешеходов на переходе: Подробности смертельного ДТП на Ровенщине
Сбил пешеходов на переходе: Подробности смертельного ДТП на Ровенщине
Нацполиция Украины

На Ровенщине внедорожник сбил женщин, которые переходили дорогу. Подробности смертельного ДТП сообщила пресс-служба Нацполиции.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел на трассе возле города Корец. 19-летний житель Киева, находясь за рулем внедорожника, насмерть сбил двух женщин 38 и 44 лет, проживающих в селе Богдановка. Они пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Нацполиция Украины

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Водитель был трезв, по крайней мере по внешним признакам, указали в полиции. У него взяли биологические образцы, которые отправили на экспертизу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области сгорел грузовик, который перевозил мебель

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Теги: ДТП, авария, Ровенская область, смерть, пешеходный переход
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