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В Крыму похвастались успехами в туризме вопреки карантину

Комментариев: 2
Так называемые власти полуострова заявили, что это был хороший сезон.
Вадим Волченко
Вадим Волченко
facebook.com/vadim.volchenko.92

Туристическая отрасль аннексированного Крыма показала в 2020 году высокие результаты.

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Об этом заявил так называемый министр курортов и туризма АР Вадим Волченко, передает РИА Новости.

Чиновник уточнил, что из-за эпидемии сезон в Крыму начался в прошлом году позже – только в июле. При этом полуострову удалось справиться со сложностями и вызовами пандемии.

Это был очень сложный для нас сезон. Но отрасль отличилась высокими результатами – и по туристическому потоку, и по экономическим показателям, - сказал Волченко.

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При этом во время курортного сезона, по данным “министра”, не было ни срывов, ни серьезных вспышек инфекции. В гостиницах и на базах отдыха вводили строгие ограничения, даже более жесткие, чем требовал Роспотребнадзор, отметил Волченко.

По словам чиновника, отдыхающие отнеслись ко всем правилам с пониманием. В итоге удалось сохранить госпредприятия и частные заведения, не допустить увольнений и обвала в главных отраслях экономики.

Напомним, ранее мы писали, что водохранилище под Симферополем пересохло.

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Теги: Крым, полуостров, туризм, курортный сезон, отдых
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Комментариев (2)
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WTF2wtf    11.01.2021, 13:07
Оценка:  +2
WTF2wtf
А расплачивается за захваченный россией Крыма захваченный россией Донбасс ... платит кровью, нищетой и бесправием в российской оккупации по прихоти президента россии (а населения на оккупированном Донбассе было намного больше, чем во всем Крыму)
Woodbrother    11.01.2021, 12:34
Оценка:  +4
Woodbrother
Очередной клоун И кто приезжал на отдых в безводный Крым ? Наверное чукчи- они не моются
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