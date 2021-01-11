В Крыму похвастались успехами в туризме вопреки карантину

Так называемые власти полуострова заявили, что это был хороший сезон.

Туристическая отрасль аннексированного Крыма показала в 2020 году высокие результаты.

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Об этом заявил так называемый министр курортов и туризма АР Вадим Волченко, передает РИА Новости.

Чиновник уточнил, что из-за эпидемии сезон в Крыму начался в прошлом году позже – только в июле. При этом полуострову удалось справиться со сложностями и вызовами пандемии.

Это был очень сложный для нас сезон. Но отрасль отличилась высокими результатами – и по туристическому потоку, и по экономическим показателям, - сказал Волченко.

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При этом во время курортного сезона, по данным “министра”, не было ни срывов, ни серьезных вспышек инфекции. В гостиницах и на базах отдыха вводили строгие ограничения, даже более жесткие, чем требовал Роспотребнадзор, отметил Волченко.

По словам чиновника, отдыхающие отнеслись ко всем правилам с пониманием. В итоге удалось сохранить госпредприятия и частные заведения, не допустить увольнений и обвала в главных отраслях экономики.

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