В Сети показали ужасные условия больницы для детей с COVID в Днепре

К врачам у родителей претензий нет.

Жительница Днепра Ольга Васильева показала фотографии из городской детской больницы №6, где лечат больных COVID-19. Фотографии, на которых видны ужасные условия содержания детей в этом медучреждении, она опубликовала в Facebook.

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В больнице №6 лечился от коронавируса маленький ребенок Ольги Васильевой. Она лежала вместе с ним. К врачам у нее претензий нет, так как они должным образом выполняли свои служебные обязанности.

Зато у нее очень большие претензии к условиям содержания больных детей и к организации лечебного процесса.

В больнице всё очень старое, начиная от самих помещений и заканчивая кроватями и матрасами. В выходные дни дежурит только один врач, причем он также отвечает и за приемное отделение.

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Женщина посоветовала мамам, которые будут лежать с детьми в больнице №6, брать с собой матрас, постельное белье, подушки, полотенца, одеяла, столовые приборы, питьевую воду, еду, детский манеж.

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 11 января 2021 года было подтверждено 1 119 314 случаев коронавируса. Выздоровели 796 417 человек, а 19 835 – умерли.