Экс-министра возмутили люди без масок в вагоне Укрзализныци

В разгар январского локдауна экс-министр энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко проехалась в поезде Укрзализныци. При этом бывшая чиновница стала свидетелем того, как большинство пассажиров не соблюдает карантинные правила.

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Об этом Бойко рассказала на Facebook-странице.

Она рассказала, что ездила к родителям, отметила в тесном кругу близких Рождество. А возвращаясь домой, попала в поезд, где всего около 20% людей были в масках. При этом вагон был, по ее словам, заполнен практически полностью.

Я настолько возмущена опытом с “Укрзализныцей”, что не могу сдержаться. У меня шок. Занимаю место, делаю замечание окружающим, подходит работник, проверяющий билеты – мистер “нос торчит над маской”, протягивает ко мне электронный термометр, вступаю в долгий диалог о мерах, которые он принимает, - поделилась Наталья.

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По словам экс-чиновницы, сотрудник ведомства сам неправильно надел маску и заявил, что не обязан требовать от пассажиров соблюдения карантинных мер. Мол, в его обязанности входит только мерять людям температуру, а смысла просить их надеть защитные средства он не видит.

Комментарии пассажиров не стоит и передавать: “вируса нет”, “мы свободные люди”, “а что ты нам сделаешь”, “какое тебе дело”... Мой сосед решил не ехать в условиях ненависти и маску надел сразу. Это единственное достижение поездки. УЗ, так нельзя. Авиа же справляется, а Интерсити не обязаны? – подытожила автор поста.

Вагон почти полностью был заполнен facebook.com/nataliya.boyko.3

Напомним, ранее мы писали, что в Виннице таксисты избили семейную пару из-за таксы.

