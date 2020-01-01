COVID: Минздрав назвал опасные для поездок страны

В странах "красного списка" уровень заболеваемости выше, чем в Украине.

Минздрав обновил перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к “зеленой“ и “красной“ зонам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В список “красной зоны“ входят 78 стран, где уровень заболеваемости выше, чем в Украине, поэтому по возвращении оттуда нужно делать тест на коронавирус или отправляться на самоизоляцию. В этот список вошли Литва, Чехия, Италия, Польша, Испания, Беларусь, Турция, Болгария, Россия и другие.

К “зеленым“ странам, где уровень заболеваемости ниже украинского, относятся Греция, Казахастан, Египет, Исландия, Япония и другие.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 106,8 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения.

Минздрав

Напомним, ранее были названы страны-лидеры по числу вакцинаций от коронавируса. Bloomberg отслеживает разработку девяти наиболее перспективных вакцин в мире. Три страны вырвались вперед по количеству вакцинированных людей.