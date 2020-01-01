Депутаты-прогульщики пополнили бюджет на 30 миллионов гривен

Такова сумма штрафов за пропущенные голосования в год.

В 2020 году благодаря нардепам-прогульщикам в госбюджет вернулось 30 млн грн.

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Об этом рассказал представитель комитета ВР по вопросам депутатской этики, “Слуга народа” Павел Фролов в эфире телеканала Украина 24.

Политик уточнил, что речь идет о депутатах, не посетивших 30% заседаний. Им не начислили депутатские выплаты. Эти средства вычли и направили обратно в бюджет. Таким образом за минувший год общая сумма штрафов составила 3 млн грн.

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Фролов подчеркнул, что такие методы раньше не практиковались. Санкции к прогульщикам, которые не ходят на работу и на голосования, начали применять только с нынешнего созыва.

Если депутат посетил меньше 70% голосований в месяц, ему не платят 42 тыс. грн депутатских средств. Так за прошедший год удалось сэкономить 30 млн для бюджета, - рассказал "слуга".

Накануне в КИУ назвали главных прогульщиков прошлого года в ВР. Ими стали представители группы За майбутнє. Меньше всех прогуливали Слуги народа и Европейская Солидарность.

Напомним, ранее мы писали, что нардеп призвал не устраивать «пляску» вокруг депутатских денег за жилье.

