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Эпидемиолог рассказал, почему январский локдаун в Украине не сработает

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По мнению специалиста, эффекта не будет, как как транспорт ходит, как обычно, а детсады не закрыты.
Андрей Александрин
Андрей Александрин
Скриншот видео

Жесткий карантин, введенный с 8 по 24 января, не принесет ожидаемых результатов.

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Такое мнение высказал изданию OBOZREVATEL эпидемиолог, руководитель общественной организации Инфекционный контроль Андрей Александрин.

Врач уточнил, что первым фактором, который негативно отразится на итогах локдауна, станет курсирующий в обычном режиме транспорт.

Какой смысл объявлять локдаун, если в нашем транспорте никто так и не навел порядок. С точки зрения инфекционной безопасности принципы его работы противоречат любой логике, - заявил медик.

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Также, по словам Александрина, эффекта не будет еще и потому, что детсады в карантин остались открыты. Общественник напомнил, что дети являются переносчиками инфекции. Даже если сам ребенок может не заболеть, он рискует заразить родителей и бабушек с дедушками.

Дети не находятся в группе риска, но могут прийти с бессимптомным течением болезни домой. С детьми в нашей стране никто не работает и никто не делает им тесты на вирус, - отметил эпидемиолог.

Напомним, ранее мы писали, что в сети показали ужасные условия больницы для детей с COVID в Днепре.

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Теги: локдаун, карантин, детсады, эпидемиолог, врач, коронавирус, дети, транспорт
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