Эпидемиолог рассказал, почему январский локдаун в Украине не сработает

По мнению специалиста, эффекта не будет, как как транспорт ходит, как обычно, а детсады не закрыты.

Жесткий карантин, введенный с 8 по 24 января, не принесет ожидаемых результатов.

Читай также: Экс-министра возмутили люди без масок в вагоне Укрзализныци

Такое мнение высказал изданию OBOZREVATEL эпидемиолог, руководитель общественной организации Инфекционный контроль Андрей Александрин.

Врач уточнил, что первым фактором, который негативно отразится на итогах локдауна, станет курсирующий в обычном режиме транспорт.

Какой смысл объявлять локдаун, если в нашем транспорте никто так и не навел порядок. С точки зрения инфекционной безопасности принципы его работы противоречат любой логике, - заявил медик.

Читай также: Ляшко не исключает продление в Украине локдауна

Также, по словам Александрина, эффекта не будет еще и потому, что детсады в карантин остались открыты. Общественник напомнил, что дети являются переносчиками инфекции. Даже если сам ребенок может не заболеть, он рискует заразить родителей и бабушек с дедушками.

Дети не находятся в группе риска, но могут прийти с бессимптомным течением болезни домой. С детьми в нашей стране никто не работает и никто не делает им тесты на вирус, - отметил эпидемиолог.

Напомним, ранее мы писали, что в сети показали ужасные условия больницы для детей с COVID в Днепре.

