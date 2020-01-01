Минздрав изучает вопрос введения COVID-паспортов

Сейчас в Минздраве выясняют, есть ли в них смысл в рамках кампании по вакцинации.

Вопрос возможного введения так называемых паспортов вакцинации, которые могут выдаваться после прививки от COVID, сейчас изучают в Украине. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, большинство стран во время пандемии COVID-19 воспользовались ст.31 Международных медико-санитарных правил и установили дополнительные требования для пересечения границы. В Украине, например, требуют полис медицинского страхования, который покрывает лечение от коронавирусной болезни, а также пройти 14-дневную изоляцию или показать отрицательный ПЦР-тест.

Ляшко также отметил, что после появления вакцины против COVID-19 некоторые страны уже рассматривают возможность требовать COVID-паспорт о проведении вакцинации взамен нынешних условий.

В Украине этот вопрос также находится на контроле, но пока не внедряется, поскольку мы еще собираем дополнительную информацию, которая будет гарантировать то, что вакцинированный от COVID-19 человек больше не способен инфицировать других людей, - подчеркнул Ляшко.

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Он также добавил, что правила позволяют выдавать свидетельство о вакцинации, только в том случае, когда используется одобренная ВОЗ вакцина.

Поэтому никаких “спутников“, - отметил главный санврач, подразумевая российскую вакцину “Спутник V“, так и не получившую признание ВОЗ.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, можно ли сделать COVID-прививку вне очереди. Платная вакцинация вне очереди будет доступна, но не сразу.