Возле главной ёлки Харькова устроили поножовщину

Двое мужчин попали в больницу с ножевыми ранениями, третий участник конфликта задержан полицией.

Полицейские Харькова сообщили о подозрении харьковчанину, который покушался на убийство человека прямо возле городской елки. Как рассказали в пресс-службе харьковской полиции, в результате происшествия двое мужчин 30 и 31 лет госпитализированы в больницу с ножевыми ранениями.

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Инцидент произошел еще 6 января, но в полиции о нем рассказали только сейчас. Как сообщается, около 10 часов вечера в сочельник на площади Свободы, где установлена главная елка Харькова, произошла драка. Один из участников конфликта нанес ножевые ранения двум оппонентам и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 46-летний ранее не судимый харьковчанин.

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7 января мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что киевлянин убил коллегу во время самообороны. Мужчина избил до смерти коллегу, который ранил его ножом.