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В сеть попали фото "яхты Порошенко" на Галапагосских островах

Комментариев: 5
По данным соцсетей, экс-президент с семьей отдыхает в Тихом океане.
По данным сосцсетей, на яхте отдыхает Порошенко
По данным сосцсетей, на яхте отдыхает Порошенко
t.me/office_ua

В интернете появились снимки яхты ARCHIMEDES на Галапагоссах с портом приписки в городе Бристоль. При этом, по непроверенной информации, на судне отдыхает бывший президент Украины Петр Порошенко.

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Фото яхты опубликовал Телеграмм-канал Карточный Офис.

Авторы поста с фотографиями уточнили, что на борту находится Порошенко и члены его семьи. Помимо экипажа, вместе с экс-главой государства в Тихом океане плавает всего девять человек.

По информации соцсети, об отдыхе на Галапагоссах бывшего президента стало известно десять дней назад. Причем, по данным Телеграмм-канала, яхту для себя и родственников он забронировал еще в конце ноября.

Семья пятого президента на условиях анонимности арендовала одну из самых дорогих “на районе“ яхт ARCHIMEDES, - сказано в сообщении.

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Как стало известно, стоимость аренды судна в месяц – порядка 350 дол. А цена яхты – 75 млн фунтов стерлингов.

Также в публикации отметили, что вечером местные журналисты якобы подошли к причалу, чтобы попросить о встрече с Порошенко. Однако яхта, подняв якорь, ушла в неизвестном направлении.

Ранее мы писали, что глава КСУ Александр Тупицкий отдыхает в Дубае, в Телеграмме опубликовали фото с его отдыха.

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Теги: Порошенко, яхта, экс-президент, отдых, Тихий океан, Галапагосские острова
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Комментариев (5)
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Legkaya_Lisa    11.01.2021, 14:41
Оценка:  0
Legkaya_Lisa
Ну такое... Писать можно всё что угодно, факты где?
ffdbff    11.01.2021, 14:29
Оценка:  -21
ffdbff
Президентам самой нищей страны в европе по уровню доходов могут позавидовать президенты всех самых богатых стран мира.
Путин-Xyйло    11.01.2021, 14:20
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Порошенко так похудел что его на фото не видно? Или "источник" под кайфом?
Путин-Xyйло    11.01.2021, 14:27
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Этот "к_анал" создан слугами к выборам.
Lyonya-Spacе    11.01.2021, 14:18
Оценка:  +1
Lyonya-Spacе
Как стало известно, стоимость аренды судна в месяц – порядка 350 дол. Можно арендовать на Год .Бигмир ??
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