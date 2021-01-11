В сеть попали фото "яхты Порошенко" на Галапагосских островах

По данным соцсетей, экс-президент с семьей отдыхает в Тихом океане.

В интернете появились снимки яхты ARCHIMEDES на Галапагоссах с портом приписки в городе Бристоль. При этом, по непроверенной информации, на судне отдыхает бывший президент Украины Петр Порошенко.

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Фото яхты опубликовал Телеграмм-канал Карточный Офис.

Авторы поста с фотографиями уточнили, что на борту находится Порошенко и члены его семьи. Помимо экипажа, вместе с экс-главой государства в Тихом океане плавает всего девять человек.

По информации соцсети, об отдыхе на Галапагоссах бывшего президента стало известно десять дней назад. Причем, по данным Телеграмм-канала, яхту для себя и родственников он забронировал еще в конце ноября.

Семья пятого президента на условиях анонимности арендовала одну из самых дорогих “на районе“ яхт ARCHIMEDES, - сказано в сообщении.

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Как стало известно, стоимость аренды судна в месяц – порядка 350 дол. А цена яхты – 75 млн фунтов стерлингов.

Также в публикации отметили, что вечером местные журналисты якобы подошли к причалу, чтобы попросить о встрече с Порошенко. Однако яхта, подняв якорь, ушла в неизвестном направлении.

Ранее мы писали, что глава КСУ Александр Тупицкий отдыхает в Дубае, в Телеграмме опубликовали фото с его отдыха.