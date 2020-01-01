Обновление Минских соглашений является условием прогресса, – Резников

Украина выполнила почти все свои обязательства, которые взяла на саммите Нормандского формата, считает министр.

Обновление Минских соглашений является необходимым условием для дальнейшего прогресса. Украинская сторона неоднократно показывала свою готовность к перезапуску мирного процесса. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в статье Atlantic Council.

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По мнению политика, Украина выполнила почти все свои обязательства, которые были возложены на саммите Нормандского формата в 2019 году. Также он отметил, что в соответствии с Минскими соглашениями власти усилили делегацию в Трехсторонней контактной группе.

В это же время с лета 2020 года Россия старалась парализовать работу группы, а также отказаться от своих обязательств. Кроме того, Кремль не предоставил свой план выполнения Минских соглашений, в отличии от Украины, объяснил Резников.

“Ключевой вопрос сейчас заключается в том, можно ли убедить Россию принять модернизированный вариант Минских соглашений или полностью новый формат переговоров“, – отметил министр.

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Он считает, что прогресс на пути к миру зависит только от РФ, у которой нет желания закончить конфликт.

По мнению Резникова, новый импульс мирному процессу могут дать политические изменения. Например, это отставка Меркель, а также приход к власти в США Джо Байдена. Таким образом, Владимир Путин станет единственным членом “первоначального квартета“, добавил министр.

Ранее сообщалось, что в ТКГ заявили о шансе для России.