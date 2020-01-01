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Погранслужба показала очереди на украинских границах после праздников

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После Нового года и Рождества украинцы массово ринулись за границу.
Число пограннарядов увеличили
Число пограннарядов увеличили
dpsu.gov.ua

В течение четырех дней, с 7 по 10 января, украинскую границу пересекло около 150 тыс. человек. И это не считая пассажиров на 30 тыс. автомобилях.

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Об этом сообщает Госпогранслужба.

Большинство людей были оформлены на выезд из страны. Их количество явно преобладает над числом желающих попасть в Украину. Особенно много выезжающих в сторону ЕС.  

На госгранице с 9 января наблюдаются очереди в связи с выросшим пассажиропотоком. В некоторых пунктах пропуска скапливается до 300 легковых машин.

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Самые загруженные пункты пропуска – Грушев, Шегини и Ужгород. Там около 100 авто еще ждут очереди на оформление. Чтобы ускорить процесс и в то же время держать под контролем безопасность, пограничные наряды расширили.

В некоторых пунктах скопилось по 300 машин
В некоторых пунктах скопилось по 300 машин
dpsu.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что украинец пытался незаконно увезти в Польшу свою маленькую дочь.

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Теги: Госпогранслужба, очереди, граница, праздники, Новый год
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