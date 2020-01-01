В Виннице от взрыва пострадало трое воспитанников детского сада

Предварительно, взорвался самодельный взрывпакет.

Во дворе детсада №7 в Виннице в понедельник, 11 января, взорвалось неизвестное устройство.

Об этом сообщает Укринформ.

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О взрыве в полицию заявила медсестра дошкольного учреждения. Она рассказала, что пострадало трое детей.

На место происшествия вызвали криминалистов и полицейских. Выяснилось, что что-то взорвалось, когда малыши гуляли на территории детского сада – примерно в полдень.

Предположительно, сдетонировал самодельный взрывпакет. Воспитанники сада получили ожоги после того, как у них загорелась одежда. Благо, повреждения оказались незначительными.

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Пострадавшим детям оказали медпомощь. Будет открыто уголовное дело. Обстоятельства продолжают устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что под Днепром от взрыва гранаты пострадали двое детей.

