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Интересный факт про рождественские поздравления политиков – Порошенко и Бойко пиарились сами, Медведчук пиарил партию - блогер

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Интересный факт про рождественские поздравления политиков – Порошенко и Бойко пиарились сами, Медведчук пиарил партию - блогер

Интересные факты о рождественских поздравлениях украинских политиков: на праздники с поздравлениями больше всех пиарился Порошенко. Бойко также пиарил себя, в то время как Медведчук – выпустил ролик от имени партии.

Об этом в своем блоге на «Корреспонденте» рассказал политический обозреватель Никита Варламов:

«Рекордсменом по количеству Рождественских поздравлений, конечно, является Петр Порошенко. Принадлежащие ему «5 канал» и «Прямой» на Рождество устроили целый марафон поздравлений от экс-президента: Порошенко поздравил с Рождеством зрителей своих каналов более 30 раз.

Чтоб наверняка.

Канал «1+1» транслировал и спикера Дмитрия Разумкова, и депутата от «Оппоблока» Вадима Новинского».

«В свою очередь, 6-9 января на каналах Медведчука “112 Украина“, ЗИК и NewsOne демонстрировали ролик-поздравление с Рождеством от имени партии ОПЗЖ. 

Параллельно, на каналах “Интер“ и НТН (которые принадлежат бизнес-партнерам Юрия Бойко, нардепу Левочкину и бизнесмену Фирташу), а также на «1+1», активно крутили другой ролик, а именно поздравление лично Бойко. 

С новогодним поздравлением была такая же история: Бойко пиарил себя на подконтрольных ему Интере и НТН, а также платил деньги за самопиар на «1+1» - отметил блогер.

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