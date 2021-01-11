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В Харькове полицейские воровали кабели военной спецсвязи

Комментариев: 1
Злоумышленников поймали на горячем сотрудники СБУ.
В Харькове полицейские воровали кабели военной спецсвязи
© hk.npu.gov.ua
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В Харькове полицейские воровали кабели военной спецсвязи
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На Харьковщине преступная группа занималась кражами кабелей спецсвязи, которую используют государственные учреждения, предприятия критической инфраструктуры и военные. В состав группы входили двое полицейских, информирует пресс-служба харьковской полиции.

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Как сообщается, в преступную группу входили патрульный и сотрудник конвойной службы, а также двое гражданских лиц. Вчетвером они воровали магистральные кабели связи и спецсвязи. Следователи Государственного бюро расследований уже вручили подозрения четырем участникам группы.

По сведениям Управления государственной службы защиты информации Украины, в Харьковской области за 10 месяцев 2020 года зафиксировано 19 фактов краж балансового кабеля.

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Злоумышленников задержали около полуночи на одной из улиц Харькова: они сломали крышку смотрового люка в хранилище магистральных линий связи, заготовленным инструментом перекусили кабель и поместили его в автомобиль, на котором приехали. С вещественными доказательствами полицейских и двух гражданских лиц задержали оперативники внутренней безопасности Нацполиции и СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове следователь “подарил“ 24 кг изъятого золота. Конфискованные и арестованные драгоценности незаконно вернули тому, у кого их изъяли.

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Теги: ГБР, СБУ, полицейские, Харьков, кража
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Комментариев (1)
Духовный_скреп    11.01.2021, 15:15
Оценка:  +3
Духовный_скреп
Ибо нех. мелочь по карманам тырить.Воровать нужно миллионами и будешь уважаемым человеком.
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