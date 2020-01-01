Мошенники начали просить деньги от имени Ляшко

Мошенники говорят, что Ляшко "оказался в трудной ситуации".

В Украине появились мошенники, которые от имени главного санитарного врача Виктора Ляшко звонят и говорят о том, что он оказался в трудной ситуации, после чего просят перевести деньги на счет. Об этом он сообщил в Facebook.

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По словам Ляшко, мошенники от его имени просят срочно перевести весьма значительную сумму денег.

Такие мошеннические звонки могут поступать с фейкового Telegram-канала от его имени. Этот Telegram-канал якобы принадлежит Ляшко.

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Главный санврач Украины официально заявил, что это мошенничество. Он никому не звонил. Ляшко призвал украинцев внимательно проверять всю информацию и не переводить деньги мошенникам.

Ранее стало известно, что в Украине мошенники в конце 2020 года использовали видео президента Владимира Зеленского о денежных выплатах во время карантина для обмана доверчивых граждан.