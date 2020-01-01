Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мошенники начали просить деньги от имени Ляшко

Комментариев: 0
Мошенники говорят, что Ляшко "оказался в трудной ситуации".
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
facebook.com/viktor.liashko/

В Украине появились мошенники, которые от имени главного санитарного врача Виктора Ляшко звонят и говорят о том, что он оказался в трудной ситуации, после чего просят перевести деньги на счет. Об этом он сообщил в Facebook.

Читай также: Киберполиция пояснила увольнение и помощь мужу Венедиктовой

По словам Ляшко, мошенники от его имени просят срочно перевести весьма значительную сумму денег. 

Такие мошеннические звонки могут поступать с фейкового Telegram-канала от его имени. Этот Telegram-канал якобы принадлежит Ляшко.

Читай также: Интернет-мошенничество: В Киберполиции назвали самые популярные способы

Главный санврач Украины официально заявил, что это мошенничество. Он никому не звонил. Ляшко призвал украинцев внимательно проверять всю информацию и не переводить деньги мошенникам.

Ранее стало известно, что в Украине мошенники в конце 2020 года использовали видео президента Владимира Зеленского о денежных выплатах во время карантина для обмана доверчивых граждан.

Поделись:
Теги: мошенники, Виктор Ляшко, деньги
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь