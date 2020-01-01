Как поменять отчество в Украине: Инструкция

В ЗАГСе рассказали о процедуре смены отчества.

Поменять отчество можно на свое усмотрение depositphotos.com

В Украине, помимо фамилии и имени, разрешено также менять даже отчество. Причем для этого предусмотрена упрощенная процедура.

Читай также: Погранслужба показала очереди на украинских границах после праздников

Об этом сообщает Первый Деловой телеканал со ссылкой на Святошинский районный ЗАГС Киева.

По данным структуры, фамилию и отчество каждый год меняет около 13 тыс. украинцев. Только в столице личную информацию изменило 1350 человек.

При этом с 16 лет любой гражданин Украины может обратиться с этим вопросом самостоятельно. А уже с 14 лет данные о человеке разрешено менять, если согласны родители или опекуны.

Для процедуры требуются:

Паспорт,

Свидетельство о рождении,

Свидетельство о браке, если есть своя семья,

Свидетельство о рождении детей, если есть дети.

Как известно, вносить такие изменения стало возможно после утверждения депутатами соответствующего закона в ноябре. Взнос в пользу государства за эту процедуру составляет 5,1 грн.

Напомним, ранее мы писали, что Минздрав изучает вопрос введения COVID-паспортов.

