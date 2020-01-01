Как поменять отчество в Украине: Инструкция
В Украине, помимо фамилии и имени, разрешено также менять даже отчество. Причем для этого предусмотрена упрощенная процедура.
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Об этом сообщает Первый Деловой телеканал со ссылкой на Святошинский районный ЗАГС Киева.
По данным структуры, фамилию и отчество каждый год меняет около 13 тыс. украинцев. Только в столице личную информацию изменило 1350 человек.
При этом с 16 лет любой гражданин Украины может обратиться с этим вопросом самостоятельно. А уже с 14 лет данные о человеке разрешено менять, если согласны родители или опекуны.
Для процедуры требуются:
- Паспорт,
- Свидетельство о рождении,
- Свидетельство о браке, если есть своя семья,
- Свидетельство о рождении детей, если есть дети.
Как известно, вносить такие изменения стало возможно после утверждения депутатами соответствующего закона в ноябре. Взнос в пользу государства за эту процедуру составляет 5,1 грн.
Напомним, ранее мы писали, что Минздрав изучает вопрос введения COVID-паспортов.