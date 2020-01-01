Количество постановлений о несоблюдении масочного режима превысило 3,6 тыс.

За три дня карантин нарушили более 1,6 тыс заведений, – полиция depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Украине начиная с 8 января карантин нарушили более 1,6 тыс различных заведений. Чаще всего ограничительных мер не придерживались сферы торгового и бытового обслуживания. Подробности сообщила пресс-служба Нацполиции.

Читай также: Минздрав изучает вопрос введения COVID-паспортов

По данным ведомства, за три дня правоохранители зафиксировали нарушения в работе 1 658 заведений.

“В частности 1 314 нарушений – у субъектов торгового и бытового обслуживания, 264 – развлекательных заведений и заведений питания, 40 – торгово-развлекательных центров, 22 – спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, 18 – непродовольственных рынков“, – указывается в сообщении.

Данные по карантину в январе Нацполиция Украины

Читай также: Эпидемиолог рассказал, почему январский локдаун в Украине не сработает

Кроме того, полиция вынесла 3 658 постановлений о несоблюдении масочного режима. Еще 848 протоколов были составлены за нарушение карантинных правил.

Ранее сообщалось, что бывшего министра возмутили люди без масок в вагоне Укрзализныци.