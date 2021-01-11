Зеленский поручил Кабмину разъяснить украинцам условия локдауна

Глава государства не хочет недопонимания.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разъяснить общественности подробности ограничений на период жесткого карантина, который введен в Украине с 8 по 24 января. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса президента.

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Такое поручение Глава государства дал Правительству сегодня во время традиционного селекторного совещания по борьбе с коронавирусом.

Зеленский считает, что детальная презентация всех ограничений во время локдауна поможет избежать недоразумений между властью и людьми.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании отметил, что в Украине во время жесткого карантина работает транспорт, разрешена работа киосков, продаются продукты питания и бытовая химия. В европейских странах на прилавках продуктовых магазинов не может быть средств гигиены, бытовой химии и других групп товаров.

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Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 11 января 2021 года было зарегистрировано 1 119 314 случаев СOVID-19. Выздоровели 796 417 человек, а 19 835 – умерли. Продолжали болеть 303 062 человека.