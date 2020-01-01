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В заповеднике Аскания-Нова погибло почти две сотни редких журавлей

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Факт гибели птиц расследует полиция.
Птицы могли отравиться зерном с химикатами
Птицы могли отравиться зерном с химикатами
golos.com.ua

На Херсонщине погибло 185 серых журавлей, внесенных в Красную книгу Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Херсонской области.

Птицы обитали в заповеднике Аскания-Нова. Они массово вымерли почти за неделю.

Полиция открыла по данному факту уголовное производство. Начато досудебное расследование.

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По одной из версий следствия, пернатые могли отравиться. Предварительно, есть информация, что журавли ели зерно, которое местные фермеры обработали на полях химикатами от грызунов.

Точную причину гибели птиц установит лабораторный анализ. В инциденте разбираются правоохранители, Госпотребслужба и экоинспекция.

Также дело возбуждено по факту загрязнения земель. Устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к гибели редких журавлей. Также выясняется, какой ущерб был нанесен государству действиями фермеров.

Напомним, ранее мы писали, что Кулеба представит иностранным дипломатам Херсонскую область.

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Теги: птицы, Аскания-Нова, журавли, Красная книга, гибель, химикаты, заповедник
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