Шмыгаль назвал отличия украинского карантина от европейского локдауна

Введенные ограничения гораздо мягче, чем в ЕС, заявил глава Кабмина.

В Украине сейчас действует ужесточенный карантин, а не локдаун. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. На совещании с Владимиром Зеленским он назвал отличия введенных ограничений от европейских противоэпидемиологических мер. Слова премьера передает Офис президента.

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Так, по словам Шмыгаля, украинский карантин гораздо мягче, чем локдауны в странах Евросоюза. Во многих из них введен комендантский час. Также во время локдауна магазинам запрещается продавать ряд товаров, таких как бытовая химия, средства гигиены, одежда и так далее. Вместе с этим ограничения длятся больше 2-3 недель и постоянно продолжаются.

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Что касается Украины, то в рамках введенного карантина власти разрешили работу транспорта, работу киосков, продажу бытовой химии и продуктов питания, рассказал Шмыгаль.

Глава Кабмина также добавил, что январский карантин был разработан на основе карантина выходного дня. Последний уже продемонстрировал свою эффективность.

“Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать“, – заявил премьер-министр на совещании с президентом.

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил Кабмину разъяснить украинцам условия карантина.