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Одессит совершил умышленное убийство своего отца

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Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Орудие преступления
Орудие преступления
od.npu.gov.ua

В Одессе сотрудники полиции задержали 25-летнего местного жителя, которого подозревают в умышленном убийстве своего собственного 50-летнего отца. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

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По версии досудебного следствия, молодому человеку не понравилось, что его родители поругались во время застолья. Поэтому он вступил в спор. Вскоре между мужчинами началась драка. Сын схватил нож и ударил отца в шею.

Осознав, что произошло, мать и сын вызвали "скорую". Однако, отец умер до её приезда.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Киеве отец убил своего 6-летнего сына, а потом, чтобы скрыть следы преступления, поджог квартиру.

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Теги: Одесса, отец, сын, убийство
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