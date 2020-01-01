“Слуги” пообещали антикризисный план по снижению газовых тарифов

Цены на газ могут пересмотреть.

Повышение цен, в частности, на газ спровоцировало волну акций в Украине. Во многих крупных городах люди перекрывали трассы в знак протеста. Власти после этого пообещали украинцам пересмотреть тарифы.

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Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в Facebook.

Он уточнил от имени политсилы, что правительственная организация готовит план антикризисных мероприятий.

Будут обозначены меры для решения проблем, которые могут возникнуть в связи с ростом тарифов. План будет наработан целенаправленно и обнародован в ближайшее время, - отметил Давид Арахамия.

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Председатель “Слуги народа” добавил, что на вторник, 12 января, запланирована встреча членов фракции с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также в совещании должны принять участие и.о. министра энергетики и представители Офиса президента.

По словам Арахамии, будет конкретно обсуждаться вопрос обоснованности роста тарифов. Также он заявил, что в рамках разбирательств Слуги народа готовы принимать быстрые решения в любое время.

Осталось понять, что произошло, насколько оправданным было повышение цен и как в сложившейся ситуации защитить людей, - написал Давид Арахамия.

Отметим, что в понедельник, 11 января, против подскочивших цен на газ выступили жители Буковины и Прикарпатья. Также протестные акции устраивали на Полтавщине. Ранее на митинг выходили в Харьковском регионе.

Напомним, также мы писали, что “Нафтогаз“ в январе увеличил стоимость газа на 14%.

