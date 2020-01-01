Под Харьковом полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В полиции заявили, что полицейский был не при исполнении и вообще в отпуске.

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием полицейского в Богодуховском районе Харьковщины. Об этом информирует пресс-служба харьковской полиции.

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8 января в полицию поступило сообщение о том, что около 4:40 на автодороге в городе Богодухов неизвестный автомобиль совершил наезд на пешехода и скрылся с места аварии. В результате ДТП 21-летнего пострадавшего с телесными повреждениями доставили в районную больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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В ходе проведения досудебного расследования установлено, что к совершению ДТП причастен 22-летний полицейский батальона конвойной службы Нацполиции. Установлено, что на момент аварии полицейский находился в отпуске, в гражданской одежде и без табельного оружия. Управляя автомобилем ВАЗ-2113, который принадлежит его отцу, он совершил наезд на пешехода, после чего скрылся.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине автомобиль сбил пешеходов на переходе. Виновным считается 19-летний парень.