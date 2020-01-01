Дистанционное обучение в Украине 2021: Названы условия

С 11 января школы перешли на дистанционное обучение.

Сегодня, 11 января, школы Киева и других городов Украины начали работать в дистанционном режиме. Директор Департамента образования и науки КГГА Елена Феданян в Facebook рассказала про особенности дистанционного обучения.

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Руководству школ рекомендуется обеспечить ведение е-журнала, организовывать собрание коллектива только в онлайн-формате, создать Google-календарь с информацией для родителей и учителей,

Если у учителей и учеников нет дома возможности для дистанционного обучения, то в случае крайней необходимости школы могут принять решение про дистанционное обучение с использованием школьных компьютеров.

Для общения с родителями школьников учителям рекомендуется создать школьную электронную почту.

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Дистанционный урок должен быть меньше 45 минут. Для учеников 1-го класса – не больше 10 минут, для учеников 2-4-х классов – не больше 15 минут, для учеников 7-го класса – не больше 20 минут, для учеников 8-9-х классов – 20-25 минут, для учеников 10-11-х (12) классов на 1-м часе занятий – до 30 минут, на 2-м часе – 20 минут.

При сдвоенных уроках для учеников 10-11-х классов – не больше 25-30 минут на 1-м часе и не больше 15-20 минут на 2-м часе.

Ранее Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разъяснить общественности подробности ограничений на период жесткого карантина, который введен в Украине с 8 по 24 января.

Елена Феданян Facebook

Елена Феданян Facebook