Министр Ткаченко призвал украинцев не сидеть дома в локдаун

Глава Минкульта просит украинцев поддержать малый бизнес и сферу культуры.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает украинцев, соблюдая противоэпидемические правила жесткого карантина, по возможности поддержать сферу культуры, чтобы она пережила локдаун. Соответствующее заявление Ткаченко опубликовал в своем Telegram.

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"Чтобы сфера культуры заработала 25 января, нужна ваша поддержка. Я не призываю вас сидеть дома. Наоборот! Просто придерживайтесь социальной дистанции. Возьмите кофе на вынос, поезжайте в заповедник (они, кстати, работают), сходите с семьей в парк. Важно: не собирайтесь компанией в одном месте – слишком большие риски заболеть", - написал он.

Министр призывает украинцев подумать об украинской культуре и ее работниках, о миллионах людей, работающих в малом бизнесе.

Именно они несут убытки от локдауна больше всех, - отметил Ткаченко.

Напомним, ранее Шмыгаль назвал отличия украинского карантина от европейского локдауна. Введенные ограничения гораздо мягче, чем в ЕС, заявил глава Кабмина.