Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Министр Ткаченко призвал украинцев не сидеть дома в локдаун

Комментариев: 3
Глава Минкульта просит украинцев поддержать малый бизнес и сферу культуры.
Александр Ткаченко
Александр Ткаченко
Фейсбук

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает украинцев, соблюдая противоэпидемические правила жесткого карантина, по возможности поддержать сферу культуры, чтобы она пережила локдаун. Соответствующее заявление Ткаченко опубликовал в своем Telegram.

Читай также: Зеленский поручил Кабмину разъяснить украинцам условия локдауна

"Чтобы сфера культуры заработала 25 января, нужна ваша поддержка. Я не призываю вас сидеть дома. Наоборот! Просто придерживайтесь социальной дистанции. Возьмите кофе на вынос, поезжайте в заповедник (они, кстати, работают), сходите с семьей в парк. Важно: не собирайтесь компанией в одном месте – слишком большие риски заболеть", - написал он.

Министр призывает украинцев подумать об украинской культуре и ее работниках, о миллионах людей, работающих в малом бизнесе.

Именно они несут убытки от локдауна больше всех, - отметил Ткаченко.

Напомним, ранее Шмыгаль назвал отличия украинского карантина от европейского локдауна. Введенные ограничения гораздо мягче, чем в ЕС, заявил глава Кабмина.

Поделись:
Теги: карантин, Минкульт, Ткаченко, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Мефодя    11.01.2021, 17:33
Оценка:  -23
Мефодя
Получается что даже этот упоротый,седовласый энкопрезный педрила-минетстр,ложит на ЗЕро сверху с прибором.Но,с другой стороны,кто на ЗЕро не ложит?
ffdbff    11.01.2021, 17:12
Оценка:  -19
ffdbff
Попроси лучше главу "нафтогаза" поддержать малый бизнес, рядовуе украинцы и так хрен без соли доедают.
ffdbff    11.01.2021, 17:15
Оценка:  -20
ffdbff
Да, ещё шабуниных, лефченков, наемов, сытников, в общем всё эту мразь, которая к бюджету присосалась.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь