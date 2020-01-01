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На Донбассе нашли схрон с российским огнеметом

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Вместе с ним спрятали термобарический выстрел.
Изъятый огнемет
Изъятый огнемет
facebook.com/GUSBUDonetskLugansk/

В Авдеевском районе Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с ручным огнеметом производства РФ. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. 

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Схорн был оборудован в одном из покинутых частных домовладений. Правоохранители изъяли из него ручной реактивный огнемет МРО-А с термобарическим выстрелом ТБГ-7В и пороховым ускорителем для него. Это оружие производства РФ.

Сейчас устанавливается причастность боевиков к оборудованию этого схрона.

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Также сотрудники СБУ задержали жителя Славянска, который пытался продать две гранаты.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил немецкому изданию International, что Украина будет возвращать временно оккупированные территории Донбасса и Крыма “креативно”.

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Теги: СБУ, Донецкая область, огнемет, схрон
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