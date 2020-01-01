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На границе поймали молдаванина, который годами обманывал россиян

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Мужчина сам проставлял в паспорте отметки о въезде в Украину.
Пограничники отменили фальшивые штампы в паспорте молдаванина
Пограничники отменили фальшивые штампы в паспорте молдаванина
ГПСУ

В Черниговской области при пересечении государственной границы с Россией пограничники выявили гражданина Молдовы, который два года обманывал россиян с помощью поддельных штампов в документах. Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

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“Вчера в пункте пропуска “Новые Яриловичи“ в паспорте гражданина Молдовы обнаружили поддельные отметки о пересечении государственной границы Украины. По результатам углубленной проверки документа пограничники Черниговского отряда выяснили, что в паспорте иностранца, который следовал из России, аж 8 поддельных оттисков дата-штампов“, - говорится в сообщении.

Как впоследствии рассказал сам 59-летний гражданин Молдовы, фальшивые отметки ему проставляли на территории РФ. Их он использовал, чтобы обманывать правоохранительные органы России, где незаконно работал еще с начала 2019 года.

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На каждой фальшивой отметке о пересечении государственной границы Украины сотрудники Госпогранслужбы проставили оттиск штемпеля “отменено“.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец пытался незаконно увезти в Польшу свою маленькую дочь. Мать не давала разрешения.

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Теги: ГПСУ, Россия, Молдова, иностранцы
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