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Решила отомстить: На Закарпатье девушка сожгла дом бывшего сожителя

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Обвиняемая ночью подпалила шкаф с вещами.
Решила отомстить: На Закарпатье девушка сожгла дом бывшего сожителя
Решила отомстить: На Закарпатье девушка сожгла дом бывшего сожителя
Нацполиция Украины

На Закарпатье, в городе Рахов, 22-летняя девушка поссорилась с 31-летним бывшем сожителем и решила ему отомстить, подпалив дом. Подробности сообщает местное управление Нацполиции.

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По имеющейся информации, после поступления сообщения о пожаре в одном из частных домов была проведена проверка. Полиции удалось установить, что пожар был следствием поджога. По этой причине началось расследование.

Обвиняемую нашли через несколько часов. Ею стала 22-летняя девушка. Оказалось, что после ссоры с 31-летним бывшем сожителем подозреваемая направилась к нему домой. Примерно в 22:00 девушка подпалила верхнюю одежду в шкафу, после чего огонь распространился по территории жилища.

Фото сгоревшего дома
Фото сгоревшего дома
Нацполиция Украины

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Обвиняемой уже сообщили о подозрении. Теперь ей грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что под Харьковом полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП

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Теги: пожар, сожитель, полиция, Закарпатье, поджог
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