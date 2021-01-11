Добкин назвал факторы, которые повлияют на выборы мэра Харькова

Таких фактора три.

На выборы нового мэра Харькова повлияют фактор Арсена Авакова, позиция Ярославского и масштаб региона. Такое мнение в своем интервью высказал бывший харьковский мэр и экс-председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин, сообщает УНН.

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Добкин считает, что нынешняя местная власть Харьковской области плотно сотрудничает с Аваковым, который ранее был губернатором этого региона.

В свою очередь, по мнению Добкина, любой мэр Харькова будет прислушиваться к бизнесмену Александру Ярославскому, так как он внес большой вклад в инфраструктурное развитие города.

Также на выборах нового харьковского мэра, считает Добкин, будет сказываться масштаб региона. Харьковщина очень много значит для Украины. На её долю приходится около десятой части населения страны.

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Напомним, что ночью 17 декабря 2020 года в Германии от осложнений, вызванных коронавирусом, умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он лечился в берлинской клинике от коронавируса.

Ранее стало известно, что Михаила Добкина не пустили в Россию российские пограничники.