На Донбассе судят организатора "референдума" боевиков

Мужчина помогал оккупантам обосновать агрессию против Украины.

В Донецкой области будут судить жителя поселка Зеленый Гай Великоновоселковского района, который в 2014 году принимал участие в организации незаконного “референдума“. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Читай также: В Луганске взорвался дом, в котором живет командир “ЛНР“ – Сеть

Отмечается, что прокуратура завершила досудебное расследование и направила обвинительный акт в суд.

Досудебным расследованием установлено, что 11 мая 2014 года мужчина принимал участие в организации и проведении на территории Великоновоселковского района Донецкой области так называемого “общего областного референдума“ о поддержке “Акта о провозглашении государственной самостоятельности ДНР“.

Мужчина скрывается от следствия, поэтому его будут судить заочно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Латвии судят участника войны на Донбассе. Местный гражданин успел повоевать на стороне террористов и даже засветился на “параде“ в захваченном Донецке.