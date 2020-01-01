В Харькове подделали подпись Кернеса, – депутат горсовета

Игорь Терехов был избран секретарем горсовета с нарушением законодательства, считает "слуга" Мустафаева.

Харьковская прокуратура начала уголовное производство по факту подделки электронной подписи покойного городского главы Геннадия Кернеса. С таким заявлением в прокуратуру обратилась депутат горсовета от партии “Слуга народа“ Алина Мустафаева. Подробности она сообщила в своем Facebook.

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Политик опубликовала ответ прокуратуры на депутатское обращение. В нем говорится, что сведения, изложенные в обращении, были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Также в документе отмечается, что заниматься расследованием будет следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области. Процессуальное руководство было поручено прокурорам областной прокуратуры.

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Стоит отметить, что как раннее сообщала Мустафаева, электронная подпись Кернеса о представлении об избрании Игоря Терехова секретарем горсовета была сделана не Кернесом. В тот момент градоначальник находился в Германии на лечении. Подпись якобы была подделана чиновниками городского совета.

Ранее сообщалось, что рассмотрение жалобы Микитася на арест было перенесено из-за неявки обвинения.