В Харькове подделали подпись Кернеса, – депутат горсовета
Харьковская прокуратура начала уголовное производство по факту подделки электронной подписи покойного городского главы Геннадия Кернеса. С таким заявлением в прокуратуру обратилась депутат горсовета от партии “Слуга народа“ Алина Мустафаева. Подробности она сообщила в своем Facebook.
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Политик опубликовала ответ прокуратуры на депутатское обращение. В нем говорится, что сведения, изложенные в обращении, были внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Также в документе отмечается, что заниматься расследованием будет следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области. Процессуальное руководство было поручено прокурорам областной прокуратуры.
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Стоит отметить, что как раннее сообщала Мустафаева, электронная подпись Кернеса о представлении об избрании Игоря Терехова секретарем горсовета была сделана не Кернесом. В тот момент градоначальник находился в Германии на лечении. Подпись якобы была подделана чиновниками городского совета.
Ранее сообщалось, что рассмотрение жалобы Микитася на арест было перенесено из-за неявки обвинения.